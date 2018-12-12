شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. من السبب وراء سقوط الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات وإخفاقات عديدة مر بها فريق الإسماعيلي في الفترة الحالية، خاصة بعد تدهور النتائج في الدوري، ثم توديع البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، الأمر الذى دفع الجماهير للانتفاضة ضد مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وكذلك بعض اللاعبين والجهاز الفني.

وقدم البرازيلي فييرا استقالته، بعد أن قضي 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى، وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

الإسماعيلي ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي، وينتظر بداية مشواره الإفريقي ضد القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال يوم الأحد المقبل، الإسماعيلي في موسم غير موفق بالنسبة للدوري، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.

وطرح ”الخليج 365” استفتاءًا للجماهير لتحديد المتسبب في اخفاق الدراويش من وجهة نظرهم، سواء كان مجلس الإدارة أو اللاعبين أو الجهاز الفني.