شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حماس وتفاءل ومهارات خاصة فى مران الزمالك استعدادا لبطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك صور من المران الجماعى للفريق الكروى اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وشهد مران الزمالك اليوم عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين بحضور جميع أعضاء الجهاز الفني المساعد له وتحدث عن أهمية الفترة المقبلة للفريق انطلاقا من اللقاء القادم أمام بطل تشاد بالبطولة الإفريقية.

فيما أدى الثنائي الكونغولي كاسونجو ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الزمالك تدريبات علاجية بجمانيزيوم النادي وذلك بسبب معاناة كاسونجو من بعض الألم العضلية، وإصابة الونش الأخيرة مع المنتخب.

وأدى الثنائى يوسف أوباما و أيمن حفنى تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران المقام حاليا بملعب الزمالك فى ميت عقبة لليوم الثانى على التوالى .

ويعانى أوباما من بعض الآلام فى الظهر ، فيما يعانى أيمن حفنى من إرهاق عضلى وأكتفى الأخير بالركض حول الملعب فى إطار البرنامج التأهيلي التى وضعه له الجهاز الفني من أجل علاجه .



ابتسامة محمود علاء



أحمد فتوح



أحمد مدبولى



السويسرى جروس



الونش يواصل التأهيل



أيمن حفنى يؤدى تدريبات علاجية



برنامج تأهيلى لكاسونجو بعد الإصابة



تعليمات جروس للاعبى الزمالك



تفاءل حميد أحداد



ثنائى الزمالك التونسى



حازم إمام يداعب الكرة



حماس طارق حامد فى مران الزمالك



حمدى النقاز



حميد أحداد فى مران الزمالك



ساسى يتحكم فى الكرة بالرأس



طارق حامد



عبد الله جمعة



عمر السعيد



فرجانى ساسى يداعب الكرة



فرجانى ساسى



كهربا متألق مع الزمالك



محمد إبراهيم



محمد حسن



محمد عنتر



محمود دونجا



محمود علاء