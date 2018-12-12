شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يحرم مصر من التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرم منتخب نيجيريا المنتخب الوطني المصري من التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد أن خطف فوزًا قاتلًا، بسبب سوء الحظ، وفاز بسبعة أهداف مقابل ستة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف أدمز تايو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، ونجح مصطفى صاصا في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، أدرك هيثم كوستا التعادل للفراعنة، وعاد المنتخب النيجيري للتقدم من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، وشهدت الدقيقة التاسعة إهدار المنتخب المصري لركلة جزاء، قبل ان يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث ويقلص الفارق من جديد، لينتهي الشوط الثاني بتقدم النيجيريين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي بداية الشوط الثالث، سجل عزيز أبو الهدف الخامس لنيجيريا، وعاد مصطفى سمير ليزيد هدفا لمصر في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة الخامسة نجح محمد عبد النبي في إدراك التعادل للفراعنة، من ركلة جزاء، وتقدم منتخب نيجيريا من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق عزيز ابو.

ونجح محمد عبد النبي في إدراك التعادل لمصر بهذف رائع في الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية المباراة بعشرين ثانية خطف منتخب نيجيريا هدف الفوز، لتنتهي المباراة بفوز النسور بسبعة أهداف مقابل ستة.

ويلتقي منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب والسنغال، لتحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب منتخب نيجيريا مع الفائز منهما في نهائي البطولة في نفس اليوم، حيث يصعد كلاهما لنهائيات كأس العالم في باراجواي ٢٠١٩.