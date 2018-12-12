برشلونة ينفي أنباء رحيل نجمه لسان جيرمان

نفى نادي برشلونة الإسباني، وجود أي نية للتفريط في خدمات نجمه لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وفقًا لمصادرها داخل النادي الكتالوني، بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش مستمر مع برشلونة.
وكان الصحفي كيكي جواش، قد ذكر في مقابلة مع راديو كتالونيا، بأن برشلونة اتفق مع راكيتيتش على الرحيل، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، المقدر بـ 125 مليون يورو.
ودعم كيكي، معلوماته بأن راكيتيتش قام بعرض منزله في منطقة كاستيلديفيليس للبيع، كما يستعد لنقل بناته إلى مدرسة فرنسية، في إشارة لقرب رحيله إلى باريس سان جيرمان.
وكان النجم الكرواتي من الأهداف الرئيسية للفريق الباريسي في الصيف الماضي، حيث اقترب بشدة من التوقيع معه، لكن اللاعب فضّل الاستمرار مع برشلونة واستكمال عقده الممتد حتى عام 2021.
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