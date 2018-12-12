شكرا لقرائتكم علي معلول يشارك في تدريبات الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي في تدريبات الكرة بمران الفريق عصر اليوم الأربعاء.

وتعافى معلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة وانتظم اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة. وجاءت مشاركة التونسي علي معلول بشكل تديجي وفقا لبرنامج تجهيزه للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة . فيما اجتمع محمد يوسف ، المدير الفني المؤقت مع معلول للاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات البدنية كاملة مع الفريق عصر اليوم.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن مشاركة اللاعب تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه بعد تنفيذه برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

علي جانب آخر، قاد حسين عبد الدايم القائم بأعمال مخطط الأحمال البدنية بالأهلي تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الفريق في بداية مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واستمرت فقرة التدريبات البدنية 20 دقيقة شهدت حصول اللاعبين على وحدات بدنية مختلفة في إطار تجهيز الفريق لمواجهة جيما الاثيوبي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.