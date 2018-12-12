شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل سموحه والاتحاد فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى لسموحه تشكيل فريقه والذى سيخوض مباراة اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الـ 17 على ملعب برج العرب . وضمت التشكيلة : حراسةالمرمى : محمد أبو جبل الدفاع : أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور الوسط : محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح الهجوم : أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى بينما ضمت تشكيلة الإتحاد : حراسة المرمى : الهانى سليمان الدفاع : كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان الوسط : محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه الهجوم : رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر

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