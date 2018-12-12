شكرا لقرائتكم بيكيه المالك الجديد لنادى أندورا الكتالونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام جيرارد بيكه مدافع برضلونة الإسبانى، بشراء نادى أندورا الكتالونى، ليصبح نجم البارسا رسميا المالك الجديد للنادى.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيكيه أنهى صباح اليوم الأربعاء، شراء النادى بصورة رسمية، ولذلك غاب عن مران البلوجرانا اليوم، بتصريح من المدير الفنى ارنستو فالفيردى.

ويستعد بيكيه لخوض مواجهة ليفانتى مع البارسا يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ16 من الليجا، والتى يتصدرها برشلونة حاليا برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد.