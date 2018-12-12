شكرا لقرائتكم تقارير.. اليجرى يستبعد ديبالا من مواجهة يونج بويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن إستبعاد الأرجنتينى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالى من مباراة السيدة العجوز ضد يونج بويز، والمقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وفقاً لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، إن ماسيميليانو أليجرى مدرب يوفنتوس قرر إراحة ديبالا اليوم، ضد يونج بويز وإستبعاده من قائمة المباراة الليلة، فى ختام منافسات دور المجموعات للبطولة القارية، خاصة وأن اللاعب كان يشارك بصفة مستمرة خلال الفترة الأخيرة بتشكيل السيدة العجوز.

كما سيقوم بإراحة البرتغالى جواو كانسيلو الظهير الأيسر لفريق يوفنتوس، ومن المقرر أن يتم الدفع بدوجلاس كوستا بدلاً منه، ويأخذ خوان كوادرادو مكان النجم الأرجنتينى باولو ديبالا.

وتأهل فريق يوفنتوس الإيطالى بشكل رسمى إلى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا قبل مباراة الليلة، ضد يونج بويز، حيث أنه يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة ويرافقه مانشستر يونايتد الوصيف بـ 10 نقاط والذى سيلعب فى نفس التوقيت مع فالنسيا بـ "الميستايا".