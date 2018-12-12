شكرا لقرائتكم موراتا يستنجد ببرشلونة للهروب من تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا يوم الأربعاء أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، عرض خدماته على نادي برشلونة، بعد أن ضاق ذرعا بوضعه الحالي في إنجلترا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المهاجم الذي ترعرع كلاعب يافع بين صفوف ناشئي ريال مدريد، لا يشعر بالسعادة مع تشيلسي الذي انتقل إليه مقابل 65 مليون يورو، وأنه يسعى إلى الانتقال إلى برشلونة للرحيل عن النادي اللندني.
وذكرت "ماركا" أن برشلونة تلقى هذا العرض بترحيب كبير وأن بعض من مسؤولي النادي الكتالوني عقدوا عدة اجتماعات في لندن لمناقشة تفاصيل الصفقة التي قد يتم إبرامها في الصيف المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال في بدايتها، وأنه لا يمكن التكهن بالمواقف والآراء المستقبلية لكلا الطرفين حول هذا الموضوع.
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