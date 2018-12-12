شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خناقة فى مدرجات برج العرب بمباراة سموحة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة بالأيدى بين الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية، الذى يستضيف مباراة سموحة والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وظهرت المشادة في مدرجات جماهير زعيم الثغر، وتدخل العديد من المتواجدين لفض الاشتباك.

وضمت تشكيلة سموحة.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، الدفاع: أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور، الوسط: محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح، الهجوم: أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى

بينما ضمت تشكيلة الاتحاد.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، الدفاع: كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان، الوسط: محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه، الهجوم: رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2 وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادل فى 7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.