شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسكندرية يكرم أبطال مصر المشاركين في بطولة العالم للإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عبد العزيز قنصوة ، محافظ الاسكندرية ، باستقبال أبطال المنتخب القومي المصرى للانقاذ بعد حصده لـ 6 ميداليات خلال المشاركة في بطولة العالم للانقاذ باستراليا بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين ،والتي شارك بها 45 دولة من مختلف دول العالم ( استراليا، و جنوب افريقيا، و روسيا، أوكرانيا، و اليابان، و الصين. و اسبانيا ،و اليونان، ..) جاء ذلك بحضورصفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه و محمد رضا عرابي وكيل مديرية الشباب و الرياضه بالإسكندرية و محمد سمبل مدير عام الهيئات ، و نبيل الشاذلي بطل عالم في السباحة، و سامح الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ والعميد عبد العال شاهين ، وحسام الغزالي ، أعضاء مجلس ادارة اتحاد الغوص والانقاذ واللواء عبد السلام محمد ، رئيس منطق الاسكندرية .

وحصل المنتخب المصري خلال بطولة العالم علي المركز الأول و الميدالية الذهبية فى سباق تتابع الجرى ( ماسترز ) ابطال السباق ( احمد المغربى – تامر المغربى - رامى شلبى ) ، والمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق السطح وبطل السباق اللاعب / مروان العمراوى، والمركز الاول ايضاً فى سباق تتابع 4×90 متر جرى رجال ابطال السباق ( ايمن السعيد - رامى شلبى - مصطفى طارق - عمر الطحان )، بالاضافة الي المركز الثانى و الميدالية الفضيه فى سباق تتابع 4×90 متر جرى انسات ابطال السباق ( يسرا دويدار - نانسى زكى - فريده مصطفى - لوجى طارق )، والمركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء ( ماسترز ) بطلة السباق اللاعبة / نانسى زكى ..والمركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء بطل السباق اللاعب / رامى شلبي .

وخلال كلمته ، وقال عبد العزيز قنصوة : "عندما نكون وسط ابطال أعطوا للرياضة المصرية والمجتمع المصري الكثير فإننا ناخذ منهم كم كبير من الطاقة الإيجابية كما أننا نشعر بالأمل الحقيقي، مشيرا إلى أن البطولة الحقيقية ليست كلمة تقال لكنها عمل و جهد والتزام ، مؤكدا اننا نعمل على أن نعلي من شأن الرياضة في المحافظة فإن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية هو مجد لا يعوض، كما وجه المحافظ الشكر لجميع الأسر المصرية التي تتحمل أزمات خلق بطل من أبنائهم ،مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك آلية لدعم ابنائنا الابطال داخل الاسكندريه.

وقدم محافظ الاسكندرية الشكر الي مجلس ادارة الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلى علي جهودهم لتقديم ابطال يمثلون المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية .