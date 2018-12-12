شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع قيمة إضافة الزوج أو الزوجة للعضوية إلى 6 آلاف جنيه بعد تطبيق اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محممود الخطيب، على رفع قيمة إضافة الزوج أو الزوجة للعضوية لـ6000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وذلك مع البدء بالتعامل بلائحة النادى الخاصة الجديدة. وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قد رفع قيمة عضوية النادى العامة لمبلغ 500 ألف جنيه، كما تم تحديد قيمة الاشتراك فى فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس بـ200 ألف جنيه.

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