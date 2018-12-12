شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهدد لاعبيه بالعقوبات ويمنع الوكلاء من دخول النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادي سيراميكا كليوباترا، بيانا شديد اللهجة، بسبب التفاف بعض وكلاء اللاعبين حول نجوم الفريق الذين بزغ اسمهم في الفترة الماضية، وقرر منعهم من دخول النادي، وهدد اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية في حالة ثبوت تعاملهم مع هؤلاء الوكلاء.

وجاء نص البيان كالتالي:

يبدي نادي سيراميكا كليوباترا استيائه وغضبه الشديدين، من التفاف بعض وكلاء اللاعبين، حول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما يرفضه النادي في تلك المرحلة الحرجة والحساسة.

وإننا إذ نعرب عن قلقنا من محاولات بعض الوكلاء والسماسرة تشتيت أذهان اللاعبين، في ظل تقدم الفريق بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود إلى الدوري الممتاز، ونؤكد على التصدي بكل ما أوتينا من قوة، لهذه المحاولات البائسة، التي لن تنل من عزيمتنا أو تركيزنا.

بالفعل تلقينا عروضا من أندية الدوري الممتاز للتعاقد مع لاعبين بالفريق، ولكن هذا الباب مغلق تماما، فسيراميكا لا يرى أمامه الآن إلا التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

ويحذر نادي سيراميكا كليوباترا من التعاملات غير الرسمية للوكلاء والسماسرة مع اللاعبين، والكلام المرسل منهم عن عروض للاعبي لفريق، وقررنا منع هؤلاء من دخول النادي، وحظر التعامل معهم، ولن نتوانى في توقيع عقوبات مالية كبيرة على أي لاعب يثبت تورطه في كسر التعليمات ومخالفة نظام النادي، الذي طالما نفتخر باستقراره المالي والإداري والفني.

ونشدد على أن الإدارة هي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فلا يوجد في عقودنا أي شروط جزائية أو ثغرات قانونية، وعقودنا سارية ينتهي أولها بعد ثلاث سنوات، فلا داعي لاختلاق المشاكل، فلن يجد هؤلاء منا إلا كل قسوة في التعامل.