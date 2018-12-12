شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة أوباما و"الحاوى" فى مباراة الزمالك والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الغموض حول مشاركة الثنائى يوسف أوباما و أيمن حفنى لاعبا الزمالك فى مباراة الفريق المقبلة أمام القطن التشادى مساء السبت بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وأدى "أوباما" وأيمن حفنى تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش المران المقام حاليا بملعب الزمالك فى ميت عقبة لليوم الثانى على التوالى . ويعانى أوباما من بعض الآلام فى الظهر ، فيما يعانى أيمن حفنى من إرهاق عضلى وأكتفى الأخير بالركض حول الملعب فى إطار البرنامج التأهيلي التى وضعه له الجهاز الفني من أجل علاجه .

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