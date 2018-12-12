شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة والاتحاد فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى وحلمى طولان المديران الفنيان لسموحة والاتحاد السكندرى تشكيلة فريقيهما فى لقاء اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الـ 17 للدورى على ملعب برج العرب . وضمت تشكيلة سموحة : حراسة المرمى : محمد أبو جبل الدفاع : أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور الوسط : محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح الهجوم : أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى بينما ضمت تشكيلة الاتحاد : حراسة المرمى : الهانى سليمان الدفاع : كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان الوسط : محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه الهجوم : رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر

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