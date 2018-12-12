شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جروس ولاعبى الزمالك استعدادا لبطل تشاد وتأهيل كاسونجو والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور جميع أعضاء الجهاز الفنى المساعد له على هامش المران الجماعى اليوم. وتحدث جروس مع لاعبى الزمالك عن أهمية الفترة المقبلة للفريق انطلاقا من اللقاء القادم أمام بطل تشاد بالبطولة الأفريقية. ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى مساء السبت بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وأكد السويسرى جروس على لاعبى الزمالك ضرورة التركيز الشديد فى المباراة المقبلة وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة وتقديم أداء يليق بالفريق كما شرح المدرب بعض النقاط التكتكية المعينة للاعبين تمهيداً لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها فى الفترة المقبلة. فيما أدى الثنائى الكونغولى كاسونجو ومحمود حمدى "الونش" لاعبا الزمالك تدريبات علاجية بجمانيزيوم النادى وذلك بسبب معاناة كاسونجو من بعض الألم العضلية، وإصابة الونش الأخيرة مع المنتخب. وعقب أداء الثنائى تدريبات بالجيم، قام كاسونجو بأداء فقره تأهيل بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.

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