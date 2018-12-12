شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات يغادر مران الأهلى بعد إصابته.. ويوسف يطمئن على "معلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمرو بركات صانع ألعاب الأهلى للإصابة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق لعلاج اللاعب بعد إصابته بكدمة فى الركبة.

فى الوقت الذى اجتمع محمد يوسف المدير الفنى للأهلى مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق للاطمئنان على حالته بعد مشاركته فى التدريبات البدنية كاملة مع الفريق عصر اليوم، وانتظم معلول في اداء التدريبات البدنية برفقة زملائه بعد تعافيه من مزق العضلة الضامة.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن مشاركة اللاعب تدريجيا فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه بعد تنفيذه برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.