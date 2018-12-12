شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر الإسكندرية الجمعة ويختتم تدريباته لبطل تشاد ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس السفر إلى الإسكندرية صباح بعد غد الجمعة للدخول فى معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب. ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة غدا الخميس ويعلن السويسرى جروس قائمة المباراة عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح الجمعة وخوض المران الأخير مساء بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء. وقررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن التشادى لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

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