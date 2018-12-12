شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين يوسف وعمار حمدى فى مران الأهلى.. وتأهيل المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الثلاثى محمد الشناوى وسعد سمير ووليد أزارو لاعبو الأهلى تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة، حيث يعانى سعد سمير من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، بينما يعانى محمد الشناوى من مزق فى العضلة الضامة، كما يعانى وليد أزارو من إجهاد العضلة الخلفية.

فيما عقد محمد يوسف المدير الفنى جلسة خاصة مع عمار حمدى لاعب الفريق الوافد من النصر على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، واستغرقت الجلسة لمدة 10 دقائق طالب فيها يوسف اللاعب ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لكى يحصل على فرصة اللعب مع الفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة فى إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.