شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز مؤمن زكريا لمواجهة النجوم.. وتعافى كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز مسئولو الأهلى مؤمن زكريا جناح الفريق لمواجهة النجوم ببطولة الدورى العام، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية وأنه يحتاج للراحة لمدة 48 ساعة فقط، حيث خضع لفحص طبى على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها فى التدريبات الجماعية.

فيما انتظم المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق فى التدريبات الجماعية اليوم الأبعاء، وعانى كوليبالى من الإصابة بكدمة فى الأنكل غاب على إثارها عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، وأعلن كوليبالى جاهزيته لمباراة جيما الإثيوبى، حيث من المنتظر أن يعتمد عليه الجهاز الفنى للفريق الأحمر، بسبب إصابة الثنائى محمد نجيب وسعد الدين سمير.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبى مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا.