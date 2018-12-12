- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رحيم سترلينج أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل رحيم سترلينج جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضى.
وفقاً لما نقلته شبكة "سكاى سبورت"الإنجليزية، إن سترلينج حصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر بعدما ساهم فى إنتصار مانشستر سيتى ضد كلاً من ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ووستهام يونايتد، وذلك بتسجيل 3 اهداف و3 تمريرات حاسمة.
ويقدم رحيم سترلينج أداءاً إستثنائى مع مانشستر سيتى خلال الموسم الجارى بالدورى الإنجليزى حيث خاض 13 مباراة وأحرز 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة قبل أن يوقع عقداً جديداً مع "السيتزين" يستمر حتى صيف 2023.
وكان بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى قد أبدى سعادته من الأداء المميز الذى يقدمه مع الفريق فى الموسم الحالى.
شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم سترلينج أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .