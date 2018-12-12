شكرا لقرائتكم استمرار تأهيل أزارو والشناوي وسعد بمران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الثلاثي محمد الشناوي وسعد سمير ووليد أزارو لاعبو الأهلى تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة، ويعاني سعد سمير من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد الشناوي من مزق في العضلة الضامة ، ويعاني وليد أزارو من إجهاد العضلة الخلفية.

فيما عقد محمد يوسف المدير الفني جلسة خاصة مع عمار حمدي لاعب الفريق الوافد من النصر على هامش مران الفريق اليوم الاربعاء، واستغرقت الجلسة لمدة 10 دقائق طالب فيها يوسف اللاعب ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لكي يحصل على فرصة اللعب مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.