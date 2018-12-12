شكرا لقرائتكم مشجع زملكاوي يعترض طريق كاسونجو قبل مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك، لموقف سيء أمام مقر النادى منذ أيام، بعدما تهجم عليه أحد الجماهير أثناء دخوله لأداء التدريبات الجماعية بسبب إهداره الفرص باستمرار فى المباريات .

وساندت جماهير الزمالك المهاجم الكونغولى فى هذا الموقف حيث اتهمت الشاب الذى يهاجمه بانتمائه لنادى منافس وأنه يسعى لإخراج لاعبى الأبيض عن تركيزهم وطالبوه بعدم التواجد أمام مقر النادى نهائيا .

وظهر الحزن الشديد على كاسونجو خلال هذا الموقف لكنه فى الوقت نفسه شعر بسعادة بالغة بعدما وجد مساندة ودعم من جماهير الزمالك رغم تعرضه لسوء توفيق فى العديد من الأوقات خلال المباريات .

وسجل كاسونجو خلال الموسم الحالى ثلاثية فى شباك الاتحاد السكندرى و مصر المقاصة وإنبى.