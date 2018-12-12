شكرا لقرائتكم فييرا يرافق بعثة الإسماعيلي في رحلة العودة من المغرب لإنهاء مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرافق البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى المستقيل للاسماعيلى بعثة الدراويش فى رحلة العودة من المغرب للإسماعيلية للإجتماع مع مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان لإنهاء ملف مستحقاته المادية لدى النادى .

وتصل بعثة الإسماعيلى إلى الأراضى المصرية فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء ، فى رحلة تستمر خمس ساعات.

الإسماعيلي ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي، وينتظر بداية مشواره الإفريقي ضد القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال يوم الأحد المقبل.

الإسماعيلي في موسم غير موفق بالنسبة للدوري، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.

وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش قبل أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه أمس الثلاثاء، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.