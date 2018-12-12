شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا جاهز للنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز مسئولو الأهلى مؤمن زكريا جناح الفريق لمواجهة النجوم ببطولة الدوري العام، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية يحتاج للراحة لمدة 48 ساعة فقط، وخضع مؤمن زكريا لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها في التدريبات الجماعية.

فيما أنتظم المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الأبعاء، وعاني كوليبالي من الإصابة بكدمة في الأنكل غاب علي آثارها عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، وأعلن كوليبالي جاهزيته لمباراة جيما الأثيوبي، حيث من المنتظر أن يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق الأحمر، بسبب إصابة الثنائي محمد نجيب وسعد الدين سمير.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا.