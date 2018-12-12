شكرا لقرائتكم الإسماعيلي المصري يقبل استقالة البرازيلي فييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري برئاسة إبراهيم عثمان، بصفة رسمية، على قبول الاستقالة التي تقدم بها البرازيلى جورفان فييرا من تدريب الفريق الأول.
وكان المدرب البرازيلي المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة ، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبي جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق خلال الفترة المقبلة .
وبعد دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين ، استقر مجلس الإدارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق، ومن المقرر وصول المدرب الجديد إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني ، في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.
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