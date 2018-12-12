شكرا لقرائتكم "يويفا" يدرس تعديل موعد ونظام دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مجلة "بيلد شبورت" الرياضية الألمانية أن كلا من ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا"، واندرياس انيلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي ورابطة الأندية الأوروبية، يناقشان في الوقت الراهن إقرار نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا يسمح بإقامة مباريات هذه المسابقة في عطلات نهاية الأسبوع.

وأشارت "بيلد شبورت" إلى أن الفكرة الجديدة تهدف إلى تغيير موعد إقامة المباريات لتكون في أيام العطلات الأسبوعية لرفع نسبة المشاهدة التلفزيونية لبطولة دوري أبطال أوروبا في العالم أجمع.

يذكر أن اختلاف التوقيت يضفي صعوبة كبيرة على متابعة المباريات في بعض البلدان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وأبرز مثال في هذا الصدد هو الصين التى ينظر إليها "يويفا" كسوق مهم يرغب في اقتحامه، وبسبب هذا الاختلاف في التوقيت تذاع مباريات دوري الأبطال في الصين في الرابعة فجرا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن "يويفا" يناقش أيضا مع رابطة الأندية الأوروبية إدخال تعديل على نظام دور المجموعات بتقليص عدد الأخيرة إلى أربع مجموعات فقط بدلا من ثمانٍ، كما هو معمول به حاليا، على أن تضم كل مجموعة ثمانية بدلا من أربعة فرق.

وأكدت "بيلد شبورت" أن هذا المقترح ترفضه رابطة الدوري الألماني التي علمت مسبقا بشأن هذه التعديلات المنتظر إدخالها على البطولة الأوروبية الكبيرة.