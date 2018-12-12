شكرا لقرائتكم استبعاد أوكازاكي وكاغاوا من قائمة اليابان في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم مايا يوشيدا قلب دفاع ساوثهامبتون إلى تشكيلة من 23 لاعبا أعلنتها اليابان يوم الأربعاء من أجل كأس آسيا لكرة القدم 2019، لكن القائمة لم تشمل شينجي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي ولا شينجي كاغاوا صانع لعب بروسيا دورتموند.

ويحتل أوكازاكي (32 عاما) المركز الثالث في قائمة هدافي اليابان عبر العصور لكنه فشل في تسجيل أي هدف مع ناديه أو منتخب بلاده منذ عام، بينما لم يشارك كاغاوا (29 عاما) مع دورتموند سوى في أربع مباريات هذا الموسم.

وأعاد المدرب هاجيمي مورياسو ضم يوتو ناغاتومو مدافع غلطة سراي وتاكوما أسانو مهاجم هانوفر بعد غيابهما عن فوز اليابان 4-صفر على قرغيزستان في اخر مباريات الفريق الودية بسبب الإصابة.

وسيوفر تاكومي مينامينو لاعب رد بول سالزبورغ حلولا إبداعية في وسط الملعب حيث من المرجح أن يسانده شويا ناكاجيما لاعب بورتيمونينسي البرتغالي وريتسو دوان لاعب جغرونينغن الهولندي.

وتقام كأس آسيا، التي توسعت لتضم 24 فريقا، في الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير. وتفتتح اليابان، التي تلعب في المجموعة السادسة، مشوارها في البطولة ضد تركمانستان في التاسع من يناير قبل أن تواجه سلطنة عمان وأوزبكستان لاحقا.