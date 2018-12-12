7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة كان أبرزها إلغاء حجز الزمالك لمعسكر الفريق قبل مواجهة القطن التشادى، ومرافقة فييرا لبعثة الإسماعيلى فى رحلة العودة من المغرب رغم الاستقالة.

قرر نادى الزمالك إلغاء الحجوزات الخاصة بإقامة معسكر الفريق الكروى بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، بعد نقل مباراة القطن التشادى خلال الساعات الماضية لاستاد برج العرب.

نجح محمد إيهاب فى التتويج بثلاث ذهبيات فى وزن 81 كجم بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجموع على صعيد الكبار.

تلقى نادى الزمالك ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع مهاجم جزائرى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل.

كلاكيت ثانى مرة.. الإسماعيلى يفاوض بيدرو لخلافة فييرا

دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع المدرب البرتغالى بيدرو للعودة مرة أخرى لقيادة الدراويش خلفاً لفييرا، الذى رحل عن منصبه عقب خروج الدراويش من البطولة العربية لصالح الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

طلب نادى أول أغسطس الأنجولى 800 ألف دولار للاستغناء عن لاعبه جيرالدو دا كوستا صاحب الأصول البرازيلية، الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على مكافآت بطولة كأس مصر للشباب مواليد 1997، التى أعلن مجلس الجبلاية عن تنظيمها وتنطلق خلال أيام قليلة، وقرر اتحاد الكرة منح الفريق البطل 100 ألف جنيه، والوصيف 50 ألفا، والثالث والرابع 30 ألفا.

يرافق البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى المستقيل للإسماعيلى بعثة الدراويش فى رحلة العودة من المغرب للإسماعيلية، للاجتماع مع مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لإنهاء ملف مستحقاته المادية لدى النادى.