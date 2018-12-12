شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا حدث فى 14 ديربى سكندرى بين زعيم الثغر والفريق الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريقى الاتحاد السكندرى وسموحة فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة رقم 15 فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان قبل مباراة اليوم فى 14 لقاء.

ويتعادل الفريقان فى عدد مرات الفوز فى تاريخ المواجهات بينهما، حيث فاز الاتحاد فى 4 مباريات وهو نفس عدد مرات فوز سموحة أمام سيد البلد، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الفريقين الأخضر والأزرق.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين هى 4/2 فى مباراة بالدورى والأخرى بالكأس، لصالح الاتحاد السكندرى، أما أكبر فوز لسموحة كان 3/0 موسم 2010

يدخل الاتحاد السكندرى لقاء اليوم وهو فى المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة أما سموحة فيقع فى المركز السابع برصيد 20 نقطة.