شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: صلاة الفجر سر تحقيق إنجاز التضامن.. وسعيد بنجومية أبطال الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع محمد إيهاب صاحب برونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل أن يحفر اسمه بالذهب فى تاريخ رياضة رفع الأثقال بالسيطرة على ذهبيات البطولات التى يشارك فيها للوصول إلى تحقيق الذهب فى أولمبياد طوكيو 2020.

وبعدما حصد 6 ذهبيات فى بطولتى العرب والتضامن التى تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى الدورة الأولمبية المقبلة، حرص ”الخليج 365” على محاورته لمعرفة محطاته التالية المؤهلة للأولمبياد، وعن شعوره بعدما وصل إلى نجومية نجوم كرة القدم.

فى البداية.. ما شعورك بعد السيطرة على ذهبيات البطولات التى تشارك فيها؟

بالتأكيد سعيد جدا خاصة أننى أبذل جهدا كبيرا بالشغل على نفسى فى التدريبات والمعسكرات من أجل الوصول إلى أهدافى.

حدثنا عن محطاتك المقبلة فى مشوار التأهل الأولمبى؟

بطولة التضامن تعد ثانى المحطات بعد بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى أوزبكستان وحصلت خلالها على ذهبية.

وتابع إيهاب أن المحطة الثالثة ستكون من خلال بطولة أفريقيا التى ستستضيفها مصر فى أبريل المقبل، وبعدها دورة الألعاب الأفريقية فى شهر يونيو المقبل بالمغرب، ثم بطولة العالم فى تايلاند بشهر سبتمبر، والمحطة الأخيرة فى موريشيوس فى أبريل 2020.

كيف استعديت لخوض منافسات التضامن؟ منافسات التضامن بدأت فى وقت مبكر لذلك قمت بأداء صلاة الفجر من أجل الدعاة لمواصلة تحقيق الإنجازات فضلا عن تركيزى جيدا فى معسكر المركز الأولمبى قبل انطلاق البطولة. لماذا أخفقت فى تحقيق الرقم العالمى فى الخطف فى التضامن والعرب؟

أعتقد أنه سوء حظ لكننى كنت أحلم بكسر رقم قياسى عالمى جديد وسأسعى خلال البطولات التالية.

هل تشعر أن نجوميتك وصلت إلى نجومية نجوم كرة القدم؟

أعتقد أننى حققت شعبية كبيرة فى رفع الأثقال منذ 2014 أنا وباقى زملائى فى المنتخب وأشعر بسعادة عارمة بعد التفاف الجمهور حولى عقب كل إنجاز.

ما شعورك فى ظل تواجد الكثير من المؤازرين من الجماهير فى منافسات التضامن لتشجيعك؟

شىء إيجابى وفخور بذلك لكننى أسعد كثيرا بحضور الناشئين اللذين يعتبرونى مثل أعلى.

حدثنا عن دور خطيبتك فى مؤازرتك؟

سعيد جدا بحضورها منافسات التضامن فهى دائما تدعمنى حتى فى البطولات الخارجية عبر الهواتف، وأنا بعتبرها هدية كبيرة من ربنا.

ما طموح إيهاب القادم؟

لا يوجد أى طموح الآن إلا تحقيق ذهبية طوكيو.

ماذا بعد تحقيق ذهبية طوكيو حال الحصول عليها؟

حلمى التالى التفرغ للتدريب عقب تحقيق حلم ذهبية طوكيو التى ستشهد اعتزالى مثلما أعلنت من قبل.