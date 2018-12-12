شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف ساندت جماهير الزمالك كاسونجو أمام مقر النادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك، لموقف سيئ أمام مقر النادى منذ أيام، بعدما تهجم أحد الجماهير عليه أثناء دخوله لأداء التدريبات الجماعية بسبب إهداره الفرص باستمرار فى المباريات.

وساندت جماهير الزمالك المهاجم الكونغولى فى هذا الموقف، حيث اتهمت الشاب الذى يهاجمه بانتمائه لناد منافس، وأنه يسعى لإخراج لاعبى الأبيض عن تركيزهم وطالبوه بعدم التواجد أمام مقر النادى نهائيا.

وظهر الحزن الشديد على كاسونجو خلال هذا الموقف لكنه فى الوقت نفسه شعر بسعادة بالغة بعدما وجد مساندة ودعم من جماهير الزمالك رغم تعرضه لسوء توفيق فى العديد من الأوقات خلال المباريات.

وسجل كاسونجو خلال الموسم الحالى ثلاثية فى شباك الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وإنبى.

أهداف كاسونجو مع الزمالك بالموسم الحالى

هدف كاسونجو فى الاتحاد

هدف كاسونجو فى المقاصة

هدف كاسونجو فى إنبى