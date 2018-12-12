شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات ربع نهائى كأس السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور ربع النهائى من منافسات بطولة كاس مصر سيدات، والتى تقام يوم 14 ديسمبر الجارى. ووفقا لجدول البطولة يلتقى الأهلى مع الجزيرة بصالة مركز شباب الجزيرة ، والصيد مع هليوبوليس بصالة جامعة القاهرة، والزهور مع سموحة بصالة الزهور، والشمس مع سبورتنج بصالة الأول. يذكر أن المباريات تقام بدون جمهور وفقا لنظام المسابقة..

ربع نهائى كأس سيدات السلة

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