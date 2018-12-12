شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ودع نجوم الإسماعيلى فييرا فى رحلة المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الإسماعيلى على التقاط الصور التذكارية مع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى المستقيل للدراويش، ووداعه أثناء رحلة عودة الفريق الأصفر من المغرب.

الإسماعيلى ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربى، وينتظر بداية مشواره الأفريقى ضد القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى الأبطال يوم الأحد المقبل.

وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.