شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تخسر أمام كوت ديفوار فى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر المنتخب الليبى أمام منتخب كوت ديفوار بستة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب شرم الشيخ، لتحديد المراكز، ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وكان منتخب ليبيا صعد إلى هذه المباراة بعد احتل المركز الرابع فى المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث فى المجموعة الثانية.

وتأهل المنتخب الإيفوارى لمواجهة مدغشقر فى المباراة التى ستقام فى الثانية والنصف ظهر غد الخميس، لتحديد المركزين الخامس والسادس، بينما يواجه المنتخب الليبى نظيره التنزانى فى الواحدة والربع من نفس اليوم، لتحديد الفريق صاحب المركز السابع، والأخير الذي سيحصد المركز الثامن.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".