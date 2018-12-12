شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب منتخب اليد أبو الفتوح حماصة بقطع جزئى فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أبو الفتوح أحمد "حماصة" لاعب منتخب كرة اليد ونادى سموحة بمزق وقطع جزئى فى منشأ العضلة الضامة.

يذكر أن حماصة كان متواجدا ضمن قائمة منتخب اليد التى تستعد إلى بطولة العالم 2019 المقرر لها يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة وديتين مع البحرين فى استاد القاهرة يومى الجمعة والأحد المقبلين.