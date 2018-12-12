شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تغادر المغرب بعد وداع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الحزن على بعثة الإسماعيلى التى استقلت طائرة العودة للأراضى المصرية منذ لحظات، وذلك فى أعقاب الخسارة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بعقر داره وتوديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الستة عشر.

ومن المقرر أن تصل البعثة لمطار القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساء على أن تعود للإسماعيلية عند الساعة العاشرة.

وكان الفريق على بُعد خطوات من التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية إلا أن التوفيق لم يحالفه فى ضربات المعاناة التى تم اللجوء إليها بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى.

وسيبدأ الفريق اعتبارا من غد الخميس الاستعداد لمواجهة القطن الكاميرون الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.