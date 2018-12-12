شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معركة هداف الدورى.. الزمالك يتصدر والأهلى خارج المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد النادى الأهلى عن المنافسة على لقب هداف الدورى العام فى الدور الأول من عمر المسابقة، فرغم أن المارد الأحمر يتبقى له عددا من المباريات المؤجلة، إلا أن الفريق يعانى منذ فترة بسبب العقم التهديفى لمهاجميه، فأغلب الأهداف فى الفترة الماضية تأتى عن طريق صانعو ألعاب الفريق، باستثناء المباراة الأخيرة التى جمعت الأهلى بطلائع الجيش وسجل مروان محسن هدفى الفوز للمارد الأحمر.

وليد أزارو الذى كان هداف الفريق الأحمر والبطولة بشكل عام خلال الموسم الماضى، ابتعد تماماً عن الصورة ففى 7 مباريات محلية شارك فيها الدولى المغربى لم يسجل سوى هدفاً واحداً جاء أمام المصرى فى المباراة التى فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.

وفى صدارة قائمة الهدافين تربع الثنائى محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 8 أهداف، وذلك بالتساوى مع حسام باولو مهاجم الداخلية .

بينما تساوى الرباعى شيميس بيكلى لاعب بتروجت، مع محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، ويوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء أيضاً برصيد 7 أهداف.

كما تساوى الرباعى جون أنطوى هداف مصر المقاصة مع إبراهيما نداى لاعب بتروجت، محمد رجب لاعب الإنتاج الحربى، ماركوس كينو لاعب بيراميدز برصيد 6 أهداف فى المركز الثالث.

وتقاسم الرباعى مارشال أوداه لاعب إنبى، خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى، مصطفى جمال لاعب حرس الحدود، وحسام حسن لاعب سموحة، المركز الرابع بقائمة الهدافين رصيد 5 أهداف لكل لاعب.