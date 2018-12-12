شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاستقالة.. فييرا يرافق بعثة الإسماعيلى فى رحلة العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرافق البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى المستقيل للإسماعيلى بعثة الدراويش فى رحلة العودة من المغرب للإسماعيلية، للاجتماع مع مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لإنهاء ملف مستحقاته المادية لدى النادى.

وتصل بعثة الإسماعيلى إلى الأراضى المصرية فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى رحلة تستمر خمس ساعات.

الإسماعيلى ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربى، وينتظر بداية مشواره الأفريقى ضد القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى الأبطال يوم الأحد المقبل.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.

وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش قبل أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه أمس الثلاثاء، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.