شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصرى تطرح تذاكر مباراة ساليتاس البوركينابى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المصرى طرح تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى أمام ضيفه ساليتاس البوركينابى، والمخصصة بمدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" لأعضاء الجمعية العمومية "العاملين" والمسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 غداً الخميس، وذلك بفرع النادى المصرى الجديد بحى الضواحى "النادى الاجتماعى"، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً أو نفاذ التذاكر المخصصة لهم "1000 تذكرة" أيهما أقرب.

وتبلغ قيمة التذكرة عشرين جنيهاً وسيتم تسليمها بموجب بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومى.

كان مجلس إدارة المصرى قد قرر عدم إدراج تذاكر أعضاء الجمعية العمومية العاملين ضمن النظام الإلكترونى للتذاكر المعمول به خلال المباريات الأفريقية للمصرى.

يذكر أن المباراة ستقام على استاد المصرى ببورسعيد فى الرابعة والنصف عصر السبت المقبل.