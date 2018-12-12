مصر تخمد فتنة نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم للخارج

صدى البلد - عمرو الحلوانى

نجح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تبديد كل المخططات والشائعات بشأن نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" خارج مصر.

وجاء ذلك بعد أن خصص وزير الشباب والرياضة أرضا جديدة بشرق القاهرة من أجل إنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقى بمواصفات عالمية، وفقا لطلب مسئولو الكاف فى الآونة الأخيرة.

واشتكى أعضاء كاف منذ فترة طويلة، من بُعد المقر الحالي بمدينة 6 أكتوبر، عن مطار القاهرة، وهو ما جعلهم يعانون في ظل الزحام الذي تشهده القاهرة في كثير من الأحيان.

وأبدى الدكتور أشرف...