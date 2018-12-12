طبيب الأهلي يوضح موقف عاشور ومؤمن من مواجهة بطل أثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال خالد محمود طبيب الأهلي إن حسام عاشور لاعب وسط الفريق بات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة جيما الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وانتظم عاشور فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس بعد تعافيه من الإصابة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة والتى كانت عبارة عن جزع فى الرباط الخارجى للكاحل.
وعن مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق أكد طبيب الاهلي في تصريحات صحفية، أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة في مباراة النجوم يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز حيث يعاني حاليًا من الإجهاد في العضلة الخلفية.
كان مؤمن زكريا تعرض للإصابة في مباراة نجوم السادات الودية والتي أقيمت الإثنين الماضي، حيث انتهى اللقاء لصالح الأهلي بسبعة أهداف دون رد.
ويستأنف الأهلي مشواره المحلي عقب مباراة بطل أثيوبيا بمواجهة النجوم يوم الإثنين المقبل ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر.
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