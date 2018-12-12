مصطفى يونس: مستمر مع المصري.. وحسام حسن رحل في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصطفى يونس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن استمراره في عمله بداخل الفريق البورسعيدي حتى نهاية الموسم، لافتًا إلى أن إذا تعاقد النادي الساحلي مع مدرب جديد فسيعود كمديرًا للكرة.

وأضاف المدير الفني للمصري في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" :"لن أرحل عن المصري وأترك الفريق وسط الموسم، رغم الأزمات التي يعاني منها الفريق سواء بغياب لاعبين أو عدم القيام بفترة إعداد".

وكان مصطفى يونس تولى الإدارة الفنية لفريق المصري في أربع مباريات بدلاً من ميمي عبد الرازق ليحقق الفوز في مناسبة واحدة كانت أمام إنبي مقابل تعادل وخسارتين أمام الجزيرة مطروح بالكأس والزمالك.

وتابع :"تحدثت في أكثر من مناسبة وأكدت أن حسام حسن رحل في الوقت المناسب عن الفريق، فالمصري لا يلعب على ملعبه طوال الموسم، أتمنى أن يلعب المصري على ملعبه ببورسعيد بعد قرار اتحاد الكرة".

وعن الصفقات الشتوية للمصري، قال :"الإدارة نجحت في التعاقد مع لاعبين من إفريقيا بخلاف تواجد بانسيه ومحمد كوفي، كما ستبرم الإدارة صفقات جديدة محلية في الفترة المقبلة".

وبسؤاله حول رحيل إسلام عيسى لبيراميدز :"أكدت للإدارة لا مكان للاعب يريد الرحيل عن المصري، بقاء أي لاعب مجبرًا لن يكون مفيدًا للفريق لكن القرار في البداية والنهاية عند الإدارة".

جدير بالذكر أن إسلام عيسى البالغ من العمر 22 عامًا ارتبط بالانتقال لصفوف بيراميدز منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية.