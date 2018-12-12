بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة في الدوري

الاتحاد وسموحة القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة الاتحاد وسموحة والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة على ملعب استاد برج العرب في إطار مواجهات الجولة 17 من مواجهات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وستنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة الرياضية بصوت المعلقين محمد الغياتي وأشرف محمود على الترتيب كما يمكنكم مشاهدتها من خلال الشاشة التالية بجودة عالية وبدون تقطيع.. Watch live video from h3h234h334 on www.twitch.tv

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