بث مباشر.. مشاهدة مباراة العين و ويلنجتون في كأس العالم للأندية

العين الإماراتي القاهرة - بوابة الوفد تقدم بابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة العين وويلنجتون النيو زيلندي والتي ستقام في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السادسة والنصف بتوقيت السعودية ، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب استادهزاع بن زايد ببطولة كأس العالم للأندية. ويمكنكم مشاهدة مباراة العين وويلنجتون بجودة عالية وبدون تقطيع من خلال الشاشة التالية: Watch live video from fgn3e4 on www.twitch.tv

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