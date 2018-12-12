موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام هوفنهايم والقنوات الناقلة

فريق مانشستر سيتي

كتب - محمد صبحي

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه هوفنهايم الألماني مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد هوفنهايم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسودان ، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد هوفنهايم عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

وتعد مباراة اليوم تحصسب حاصل للفريق الإنجليزي الذي حجز بطاقة تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة في حين ودع الفريق الألماني البطولة بشكل رسمي.