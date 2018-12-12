ليبيا تخسر أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.. وتواجه تنزانيا بصراع "الأخير"

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خسر المنتخب الليبي، أمام منتخب كوت ديفوار، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، الأربعاء، على ملعب شرم الشيخ بمصر، لتحديد المراكز، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.
وكان منتخب ليبيا صعد إلى هذه المباراة بعد احتل المركزالرابع في المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في المجموعة الثانية.
وتأهل المنتخب الإيفواري لمواجهة مدغشقر في المباراة التي ستقام في الثانية والنصف ظهر غد الخميس، لتحديد المركزين الخامس
وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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