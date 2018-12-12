ليبيا تخسر أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.. وتواجه تنزانيا بصراع "الأخير"

الكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن

خسر المنتخب الليبي، أمام منتخب كوت ديفوار، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، الأربعاء، على ملعب شرم الشيخ بمصر، لتحديد المراكز، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وكان منتخب ليبيا صعد إلى هذه المباراة بعد احتل المركز

الرابع في المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتأهل المنتخب الإيفواري لمواجهة مدغشقر في المباراة التي ستقام في الثانية والنصف ظهر غد الخميس، لتحديد المركزين الخامس

والسادس، بينما يواجه المنتخب الليبي نظيره التنزاني في الواحدة والربع من نفس اليوم، لتحديد الفريق صاحب المركز السابع، والأخير الذي سيحصد المركز الثامن.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".