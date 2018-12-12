شاهد.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول على نابولي

كتب - محمد معتز صلاح الدين

نجح ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح في الصعود لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على نظيره نابولي في مباراة أمس بهدف نظيف، سجله محمد صلاح.

وتغنت الصحف الإنجليزية بمحمد صلاح بعد مساعدة فريقه على التأهل بهدفه، وأيضًا بتوتنهام الذي صعد للدور

القادم، وجعل جميع الفرق الإنجليزية الأربعة تصعد بشكل رسمي.

عنونت صحيفة التليجراف واضعة صورة صلاح وقالت "المميز"

براعة محمد صلاح بقصة مثيرة على أنفيلد تعبر بليفربول للدور القادم.

بينما غلاف "الستار" قال: صلاح يقود رجال كلوب للتأهل.

بينما عنونت "جارديان" "فرحة مضاعفة"

أما "الديلي ميرور" لا (بطريقة صلاح "مو") مكان مثل الوطن .. ليلة اوروبية ملحمية من جديد في الإنفيلد.

بينما قالت "ديلي ميل" المهمة اكتملت .. سوبر مو صلاح سجل هدف الفوز من بين أقدام أوسبينا.

وآي سبورت "الإبحار" ليفربول الفائز بمهابة صلاح يختم عملية التأهل.

وأخيرًا صحيفة "تايمز" قالت: صلاح أقحم أحقية ليفربول في الفوز على نابولي