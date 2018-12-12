رياضة | SHAHID live رابط الخليج 365 الجديد مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر اليوم الأربعاء

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على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، يبحث الهلال، عن العودة إلى سكة الانتصارات بتحقيق فوزه العاشر بعد توقفه في تسعة، عقب تعادله تواليا مع الفيصلي 1/1 ثم مع النصر 2/2، فيما خسر أُحد من الفتح 4/0 ثم الشباب 1/0 وسبقهما تعادل مع الحزم 3/3 عقب تحقيقه أول انتصار له على حساب التعاون بهدف.
وتأجلت مواجهة أحد والهلال، لتلعب اليوم بسبب خوض الأزرق لقاء نفط العراقي ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الذي شهد تأهله إلى دور الثمانية من البطولة.
ويفتقد الهلال خدمات محمد الشلهوب للإصابة، السوري عمر خربين للغياب، والبيروفي آندريه كاريلو للإيقاف، فيما يدخل الوحدة مكتمل الصفوف.
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