رياضة | إصاباتان في تدريب الزمالك وجلسة لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصاباتان في تدريب الزمالك وجلسة لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك تدريبات تأهيلية بسبب شعوره بالإجهاد في حين أدى يوسف أوباما لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية لشعوره بآلام في الظهر. ويواصل محمود الونش تدريباته التأهيلية بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة. ويستعد الزمالك للقاء القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب. وانطلق تدريب الزمالك اليوم بجلسة فنية وتحفيزية هامة عقدها السويسري كريستيان جروس المدير الفني مع اللاعبين بحضور جميع أعضاء الجهاز الفني المساعد له. وتحدث جروس مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة للفريق انطلاقا من اللقاء القادم أمام بطل تشاد بالبطولة الإفريقية. وأكد جروس على اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في المباراة المقبلة وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة وتقديم آداء يليق بالفريق. كما شرح المدرب بعض النقاط التكتكية المعينة للاعبين تمهيداً لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في الفترة المقبلة.

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